Yıllık enflasyonda keskin düşüş! TÜİK Temmuz 2024 enflasyonunu açıkladı
Son dakika haberine göre Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz 2024 dönemine ilişkin enflasyon verisini açıkladı. TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre temmuzda enflasyon aylık bazda yüzde 3,23 artarken, yıllık bazda enflasyon ise yüzde 61,78'e geriledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de yıllık bazdaki yüzde 9,8 puan düşüşe dikkat çekerek, "Önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüş daha çok hissedilecek." dedi.
TÜFE'deki (2003=100) değişim 2024 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %3,23, bir önceki yılın Aralık ayına göre %28,76, bir önceki yılın aynı ayına göre %61,78 ve on iki aylık ortalamalara göre %65,93 olarak gerçekleşti.
Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %39,57 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %104,50 ile eğitim oldu.
Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre azalan ana grup %-2,58 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2024 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %8,08 ile konut oldu (ana harcama gruplarına göre endeksler, ağırlıklar ve değişim oranları Ek Tablo-1'dedir).
Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2024 yılı Temmuz ayı itibarıyla, 24 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 4 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 115 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.
ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) YILLIK %60,31, AYLIK %2,47 OLDU
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2024 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %2,47, bir önceki yılın Aralık ayına göre %28,48, bir önceki yılın aynı ayına göre %60,31 ve on iki aylık ortalamalara göre %68,37 olarak gerçekleşti.
"DAHA ÇOK HİSSEDİLECEK"
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de enflasyon verileriyle ilgili bir paylaşım yaptı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yıllık enflasyon düşüyor. Temmuzda aylık enflasyon geçici etkiler kaynaklı arttı. Yıllık enflasyon ise hazirana göre 9,8 puan azalarak yüzde 61,8'e geriledi. Ana hedefi dezenflasyon olan programımızın her alanda olumlu sonuçlarını almaya devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüş daha çok hissedilecek. Fiyat istikrarını sağlayarak vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artıracağız." ifadelerini kullandı.
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