Yıllık enflasyonda keskin düşüş! TÜİK Temmuz 2024 enflasyonunu açıkladı

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) YILLIK %60,31, AYLIK %2,47 OLDU

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2024 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %2,47, bir önceki yılın Aralık ayına göre %28,48, bir önceki yılın aynı ayına göre %60,31 ve on iki aylık ortalamalara göre %68,37 olarak gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri ve değişim oranları (%), Temmuz 2024

"DAHA ÇOK HİSSEDİLECEK"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de enflasyon verileriyle ilgili bir paylaşım yaptı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yıllık enflasyon düşüyor. Temmuzda aylık enflasyon geçici etkiler kaynaklı arttı. Yıllık enflasyon ise hazirana göre 9,8 puan azalarak yüzde 61,8'e geriledi. Ana hedefi dezenflasyon olan programımızın her alanda olumlu sonuçlarını almaya devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüş daha çok hissedilecek. Fiyat istikrarını sağlayarak vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artıracağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Mehmet Şimşek'in enflasyon grafiği