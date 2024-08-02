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e-Devlet'te kullanıcı sayısı 66 milyonu geçti!

ahaber.com.tr AA
Giriş: 02.08.2024 14:32
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e-Devlet’te kullanıcı sayısı 66 milyonu geçti!

Her geçen gün içeriği ve kalitesi gelişen e-Devlet Kapısı'nda kullanıcı sayısı, yıl sonu hedefi olan 66 milyonu 1 Ağustos itibarıyla geride bıraktı. Toplam giriş sayısı ise 2 milyar 470 milyon 173 bin 340 oldu.

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