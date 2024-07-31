Haziran ayı dış ticaret verileri belli oldu! İhracat ve ithalatta son durum ne?





ALMANYA İHRACATTA, ÇİN İTHALATTA İLK SIRADA

Haziran ülkeler özelinde ihracatta ilk sırayı 1 milyar 555 milyon dolarla Almanya aldı. Bu ülkeyi 1 milyar 287 milyon dolarla ABD, 1 milyar 59 milyon dolarla Birleşik Krallık, 984 milyon dolarla İtalya, 853 milyon dolarla Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 30,1'ini oluşturdu.



Ocak-haziran döneminde de ihracatta ilk sırayı 10 milyar 201 milyon dolarla Almanya aldı. Bu ülkeyi sırasıyla 7 milyar 785 milyon dolarla ABD, 6 milyar 962 milyon dolarla Birleşik Krallık, 6 milyar 454 milyon dolarla İtalya ve 6 milyar 241 milyon dolarla Irak izledi. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 29,8'ine tekabül etti.



Haziranda ithalatta ilk sırayı Çin aldı. Çin'den yapılan ithalat tutarı 3 milyar 394 milyon dolar olarak hesaplanırken, bu ülkeyi sırasıyla 2 milyar 948 milyon dolarla Rusya Federasyonu, 1 milyar 930 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 190 milyon dolarla ABD, 1 milyar 169 milyon dolarla İtalya takip etti. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 42,7'sini oluşturdu.



Ocak-haziran dönemindeki ithalatta ise ilk sırada 22 milyar 41 milyon dolarla Rusya yer aldı. Bu ülkeyi 21 milyar 281 milyon dolarla Çin, 12 milyar 765 milyon dolarla Almanya, 9 milyar 675 milyon dolarla İtalya, 8 milyar 135 milyon dolarla ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 43,8 olarak hesaplandı.