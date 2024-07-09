Gram altın ve borsada kritik eşik! Yeni tahminler geldi! Yükseliş devam edecek mi?

Haziran ayı itibarıyla yatırım araçları arasında dikkat çeken en önemli gelişme, mevduat faizlerindeki yükseliş oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, mevduat faizleri, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde %1,62 oranında reel getiri sağlayarak, yatırımcısına kazandırmaya devam etti. Bu oran, son 1,5 ayın ardından ilk kez bir yükselişe işaret ediyor ve mevduat faizlerini cazip hale getiriyor.