Gram altın ve borsada kritik eşik! Yeni tahminler geldi! Yükseliş devam edecek mi?
Piyasalarda son dönemde faiz indirimi beklentileri ile fiyatlamalar olurken, borsada ise yaşanan sert dalgalanmalar yatırımcının dikkatini çekmişti. Mevduat faizlerinde 1,5 aylık düşüş serisi biterken; gram altın ise 2500 bandını aşmıştı. Peki altın, dolar, borsa ve mevduatta önümüzdeki dönemin seyri nasıl olacak? Dolar/TL'de düşüş yaşanacak mı? Gram altın fiyatı yükselişini sürdürecek mi? İşte detaylar...
Haziran ayı itibarıyla yatırım araçları arasında dikkat çeken en önemli gelişme, mevduat faizlerindeki yükseliş oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, mevduat faizleri, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde %1,62 oranında reel getiri sağlayarak, yatırımcısına kazandırmaya devam etti. Bu oran, son 1,5 ayın ardından ilk kez bir yükselişe işaret ediyor ve mevduat faizlerini cazip hale getiriyor.
BORSADA KRİTİK DİRENÇ NOKTALARI
BIST 100 endeksi, haziran ayında sert düzeltmelere sahne olurken, analistler 11 bin puan seviyesini kritik bir direnç noktası olarak belirliyor.
Uzmanlar, orta vadeli göstergelerin yukarı yönde dönüş yaptığını ve Türkiye'nin gri listeden çıkması gibi makroekonomik düzelmelerin, borsa için olumlu sinyaller verdiğini belirtiyorlar. Önümüzdeki dönemde enflasyonun düşüş trendine girmesi beklenirken, bu durum borsada 12-13 bin puan seviyelerine doğru bir yükselişi tetikleyebilir.
ALTINDA ÖNEMLİ EŞİK: 2500 LİRA
Gram altın fiyatları için 2500 lira seviyesi kritik bir eşik olarak öne çıkıyor. Uzmanlar, gram altının bu seviyenin üzerinde kalıcı olabilmesi için birkaç gün süreyle 2500 liranın üzerinde tutunması gerektiğine işaret ediyorlar.
Eğer Dolar/TL'de beklenen düşüş gerçekleşirse, gram altında düşüş eğilimi başlayabilir. Ancak şu an için 2539 lira, önemli bir direnç noktası olarak görülüyor.
DOLAR/TL'DE BEKLENEN HAREKET YÖNÜ
Döviz piyasalarında Dolar/TL kuru için uzmanlar, mevcut durumda yatay bir dalgalanma öngörüyorlar. Kurların 32.20 ile 33.00 seviyeleri arasında dalgalanması beklenirken, bir yandan da not artırımı beklentileri ve yabancı yatırımcı girişlerinin artması, Dolar/TL'de aşağı yönlü bir baskı yaratabilir. Türkiye'nin ekonomik istikrarının sinyalleri ve Merkez Bankası'nın politikaları bu durumda belirleyici olacak.
GELECEĞE BAKIŞ: YATIRIM ARAÇLARINDA NELER BEKLENİYOR?
Mevduat faizlerinin cazibesinin artması, enflasyonun kontrol altına alınması ve borsadaki potansiyel yükselişler, yatırımcılar için haziran ayında önemli gelişmeler oldu.
Gelecek dönemlerde, özellikle temmuz ve ağustos aylarında enflasyonun daha da düşmesi, yatırım araçlarının getiri potansiyellerini etkileyebilir. Bu durum, hem borsada hem de mevduatta yeni fırsatlar yaratabilirken, altın ve döviz piyasalarında da yeni hareketlilikler gözlemlenebilir.
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