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Engelli ve yaşlı aylıkları hesaplara yatıyor! Bakanlık duyurdu: Tam 4,8 milyar lira...

ahaber.com.tr
Giriş: 08.07.2024 15:29 Güncelleme: 08.07.2024 17:00
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Engelli ve yaşlı aylıkları hesaplara yatıyor! Bakanlık duyurdu: Tam 4,8 milyar lira...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş yaptığı açıklamada temmuz ayı yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatmaya başladığını duyurdu. Bakan Göktaş "2.7 milyar lira yaşlı aylığı ve 2,1 milyar lira engelli aylıkları olmak üzere toplamda 4,8 milyar lira hak sahiplerinin hesaplarına yatıyor." ifadelerini kullandı.

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