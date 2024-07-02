Dünyada gerilerken Türkiye'de arttı! İhracatta 2024'e hızlı giriş
İhracat rakamlarında rekor kıran Türkiye, dünya genelinde ihracat oranları düşmesine rağmen 2024'ün ilk çeyreğinde 63 milyar 603 milyon dolarlık ihracat yapmayı başardı. Ticaret Bakanlığının verilerine göre ihracat oranı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 oranında arttı.
Dünya ihracatı bu yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 0,6 düşüşle 5 trilyon 919 milyar dolar, Türkiye'nin ihracatı ise yüzde 3,6 yükselişle 63 milyar 603 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Dünya Ticaret Örgütünce (DTÖ) yayınlanan 2024 yılının ilk çeyreğine ilişkin dış ticaret istatistikleri paylaşıldı.
Açıklamada, söz konusu çeyrekte dünya ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,6 düşüş ile 5 trilyon 919 milyar dolar olduğu, Türkiye'nin ihracatının da yüzde 3,6 artış ile 63 milyar 603 milyon dolar olduğu bildirildi. Yıllıklandırılmış dünya ihracatının yüzde 4,2 azalışla 23 trilyon 808 milyar dolara gerilediği ifade edilen açıklamada, Türkiye'nin ihracatının ise yüzde 0,8 yükselişle 257,6 milyar dolara ulaştığı belirtildi.
Açıklamada, küresel ihracattaki düşüşe rağmen Türkiye'nin ihracatındaki artışların devam ettiğine işaret edilerek, şunlar kaydedildi: "Bu kapsamda yıllıklandırılmış ihracatımızın küresel ihracattan aldığı paydaki artış eğilimi 2024 yılının ilk çeyreğinde de devam etmiş ve 2023 yılının ilk çeyreğine göre 0,05 puanlık artış ile yüzde 1,082 seviyesine yükselmiştir.
Ticaret Bakanlığı olarak katma değer, inovasyon ve rekabetçilik odaklı ihracat perspektifinde sürdürdüğümüz politika ve stratejilerle Türkiye'nin küresel ticaretteki payını daha da yükseklere çıkarmak için tüm gücümüzle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Küresel tedarik zincirindeki konumumuzu daha da güçlendirmek için küresel ticaretteki eğilimleri en iyi şekilde değerlendirip elde ettiğimiz kazanımları artırarak devam ettireceğiz."
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