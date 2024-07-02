Dünyada gerilerken Türkiye’de arttı! İhracatta 2024’e hızlı giriş





Açıklamada, söz konusu çeyrekte dünya ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,6 düşüş ile 5 trilyon 919 milyar dolar olduğu, Türkiye'nin ihracatının da yüzde 3,6 artış ile 63 milyar 603 milyon dolar olduğu bildirildi. Yıllıklandırılmış dünya ihracatının yüzde 4,2 azalışla 23 trilyon 808 milyar dolara gerilediği ifade edilen açıklamada, Türkiye'nin ihracatının ise yüzde 0,8 yükselişle 257,6 milyar dolara ulaştığı belirtildi.