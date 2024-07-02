Borsa İstanbul günü yükselişle tamamladı: Yüzde 1,00 değer kazandı
BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,00 değer kazanarak 10.446,24 puandan tamamlarken önceki kapanışa göre 102,93 puan arttı ve toplam işlem hacmi 76,2 milyar lira oldu.
Bankacılık endeksi yüzde 1,56, holding endeksi yüzde 1,01 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,97 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 0,42 ile madencilik oldu.
KÜRESEL PİYASALARIN RİSK İŞTAHI DÜŞTÜ
Küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın enflasyonda ilerleme kaydedildiğine ancak Fed'in faiz indirimine tam olarak hazır olmadığına dair açıklamalarıyla risk iştahı düştü.
Analistler, yarın yurt içinde enflasyon, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Polititkası Kurulu (PPK) toplantı özetinin takip edileceğini belirtti.
Yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları, Fed Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanakları, ABD'de ADP özel sektör istidan raporu, fabrika siparişleri, Avro Bölgesinde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.500 ve 10.600 puanın direnç, 10.300 ve 10.200 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,28 artacağını tahmin ediyor.
Ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 75,45 olan yıllık enflasyonun yüzde 72,68'e ineceği öngörülüyor. Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi haziranda yüzde 42,61 oldu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Zamlı kamu işçisi ve taşeron maaşları 2024 | Taşerona, 4D'liye ara zam var mı, ne kadar? Kamu işçisine ilave tediye tarihleri ve miktarı...
- Samsun'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
- Emekliye refah payı olacak mı? SSK, Bağ-Kur emeklisine 2024 Temmuz zammında refah payı netleşti mi, ne kadar?
- Zamlı SED yardımı ne kadar, kaç TL? 2024 Temmuz SED ödemeleri arttı mı? Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise...
- Zamlı lisans mezunu memur maaşları 2024 Temmuz | Lisans mezunu memur maaşı ne kadar, kaç TL oldu? 1/4 memur aylıkları...
- Polis, başkomiser zamlı maaşlar 2024 | EGM polis maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Yeni emekli polis, emekli başkomiser aylıkları...
- Zamlı 2024 Bekçi maaşları ne kadar? Temmuz ayı çarşı ve mahalle bekçisi maaş zammı | İlkokul, lise, üniversite mezunu zam oranı...
- ZAMLI Genel Müdür 1/4 maaşları ne kadar oldu? 2024 Temmuz yeni Genel Müdür maaşlar kaç TL?
- Aile Yardımı zamlı ne kadar oldu? 2024 Temmuz memur aile çocuk yardımı kaç TL? Zamlı Memurlara aile, eş, 0-6 yaş çocuk yardımı...
- Engelli maaşı, evde bakım parası, 65 yaş aylığı, dul ve yetim maaşı... Zamlı 2024 temmuz maaş tablosu ayukka çıktı!
- Türkiye'de il haritası sıfırlanıyor! 82 83 84 85 plakalı iller çizildi
- Zamlı 65 yaş aylığı ne kadar oldu? 2024 Temmuz zammı sonrası yaşlılık maaşı kaç TL?