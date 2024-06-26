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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması! Asgari ücrete ara zam olacak mı?

Damla Karasu ahaber.com.tr
Giriş: 26.06.2024 11:57 Güncelleme: 26.06.2024 12:17
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan asgari ücret açıklaması! Asgari ücrete ara zam olacak mı?

Son dakika haberine göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması geldi. Bakan Işıkhan, "Yeni asgari ücret için Aralık'ta bir araya geleceğiz" dedi.

Son dakika haberine göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması geldi. Bakan Işıkhan, "Asgari ücrete ara zam olmayacak. Göstergeler olumlu geliyor, yeni asgari ücreti belirlemek üzere aralık ayında birlikte olacağız" dedi.

EMEKLİYE REFAH PAYI VERİLECEK Mİ?

Emekli maaşı zammı hakkında konuşan Işıkhan, refah payının gündemlerinde olmadığını açıkladı.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN GÖZLER OCAK AYINDA

Asgari ücret belirlenirken işveren, işçi ve hükümet yetkilileri bir araya geliyor. İşveren ve işçi sendikaları beklentileri, ekonomik veriler, enflasyon ve diğer birçok etken dikkate alınarak yeni asgari ücret belirleniyor.

Planlamaya göre asgari ücret zammı 2025 yılının Ocak ayında belli olacak. Asgari ücret tespit komisyonunun görüşmelere Aralık ayında başlaması bekleniyor.

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