Haftanın kazandıranı Borsa İstanbul oldu! Borsa, altın ve dolarda son durum ne? Hangi fonlar yükseldi, hangileri düştü? | 17-21 Haziran 2024

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL Yatırım Aracı Adı 2023 Sonu Fiyatı Geçen Hafta Sonu Fiyatı Bu Hafta Sonu Fiyatı Haftalık Değişim (%) 2022 Sonuna Göre Değişim (%) Külçe Altın 1.962,00 2.450,00 2.458,00 0,33 25,28 Cumhuriyet 13.176,00 15.970,00 16.310,00 2,13 23,79 ABD Doları 29,5550 32,6860 32,8330 0,45 11,09 Avro 32,6660 34,9060 35,1160 0,60 7,50 İngiliz Sterlini 37,6140 41,4100 41,5390 0,31 10,43 İsviçre Frangı 35,2920 36,7000 36,7470 0,13 4,12

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,50, BES fonları yüzde 1,78 değer kazandı. Yatırım fonları arasında en fazla yükselişi yüzde 3,59 ile "Borsa Yatırım Fonları" gösterirken, gerileyen fon bulunmuyor.