Haftanın kazandıranı Borsa İstanbul oldu! Borsa, altın ve dolarda son durum ne? Hangi fonlar yükseldi, hangileri düştü? | 17-21 Haziran 2024
Yatırım araçları arasında haftanın kazandıranları altın, borsa ve dolar oldu. BIST 100 endeksi Kurban Bayramı tatilinin ardından 2 işlem gününde yüzde 2,87 oranında değer kazandı. 24 ayar altının fiyatı yüzde 0,33 artışla 2 bin 458 liraya yükselirken, dolar da uzun süre sonra yükselerek 32,83 TL'den alıcı buldu. Fonlarda da yukarı ve aşağı yönlü hareketler gözlemlendi. İşte haftanın yatırım rehberi...
Bu hafta yatırım araçlarından altın, borsa ve dolar kazandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 2,87 değer kazanarak 10.771,36 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 10.569,23, en yüksek 10.792,92 puanı gördü.
Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 3,66 değer kazanarak 12.175,75 puan, Hizmetler Endeksi yüzde 2,93 artışla 10.265,93 puan, Sanayi Endeksi 2,31 kazançla 14.476,73 puan, Teknoloji Endeksi yüzde 4,42 değer kazancıyla 14.285,96 puan oldu.
BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ EN ÇOK PRİM YAPAN HİSSE
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 12,69 ile Biotrend Çevre ve Enerji oldu.
Biotrend Çevre ve Enerji'yi yüzde 10,73 ile CW Enerji, yüzde 9,86 ile Enerya Enerji izledi.
Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 7,42 ile Can2 Termik, yüzde 7,33 ile Anadolu Sigorta ve yüzde 7,28 ile Alarko Holding şeklinde sıralandı.
Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 562 milyar 969 milyon lirayla Koç Holding, 469 milyar 560 milyon lirayla Garanti BBVA ve 436 milyar 80 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.
ALTIN VE DOLAR YÜKSELDİ
24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 0,33 artışla 2.458 liraya, cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 2,13 kazançla 16 bin 310 liraya yükseldi.
Doların satış fiyatı yüzde 0,45 artışla 32,8330 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 0,60 yükselişle 35,1160 lira oldu.Geçen hafta 41,4100 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,31 artarak 41,5390 liraya yükseldi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,13 yükselişle 36,7470 liradan alıcı buldu.
Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:
|TL
|Yatırım Aracı Adı
|2023 Sonu Fiyatı
|Geçen Hafta Sonu Fiyatı
|Bu Hafta Sonu Fiyatı
|Haftalık Değişim (%)
|2022 Sonuna Göre Değişim (%)
|Külçe Altın
|1.962,00
|2.450,00
|2.458,00
|0,33
|25,28
|Cumhuriyet
|13.176,00
|15.970,00
|16.310,00
|2,13
|23,79
|ABD Doları
|29,5550
|32,6860
|32,8330
|0,45
|11,09
|Avro
|32,6660
|34,9060
|35,1160
|0,60
|7,50
|İngiliz Sterlini
|37,6140
|41,4100
|41,5390
|0,31
|10,43
|İsviçre Frangı
|35,2920
|36,7000
|36,7470
|0,13
|4,12
Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,50, BES fonları yüzde 1,78 değer kazandı. Yatırım fonları arasında en fazla yükselişi yüzde 3,59 ile "Borsa Yatırım Fonları" gösterirken, gerileyen fon bulunmuyor.
BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 3,09 ile "Hisse Senedi"nde görülürken, gerileyen fon bulunmuyor.
Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:
|Haftalık Yatırım Fonları
|Fon Kategori
|Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri %
|Fon Kategori Kazandıran (Adet)
|Fon Kategori Kaybettiren Adet
|Yatırım Fonları
|1,50
|1411
|52
|Borsa Yatırım Fonları
|3,59
|20
|0
|Borçlanma Araçları Fonları
|0,78
|72
|0
|Fon Sepeti Fonları
|1,98
|72
|2
|Hisse Senedi Fonları
|2,71
|115
|1
|Karma ve Değişken Fonlar
|1,50
|129
|5
|Katılım Fonları
|1,42
|50
|1
|Kıymetli Maden Fonları
|2,17
|17
|0
|Para Piyasası Fonları
|0,91
|50
|0
|Serbest Fon
|1,39
|906
|43
|Haftalık Emeklilik Fonları
|Emeklilik Fonları
|1,78
|378
|3
|Başlangıç Fonları
|0,91
|10
|0
|Borçlanma Araçları
|0,67
|46
|0
|Değişken
|2,15
|141
|0
|Devlet Katkısı
|1,83
|12
|0
|Endeks
|2,65
|4
|0
|Fon Sepeti Fonu
|1,92
|15
|0
|Hisse Senedi
|3,09
|32
|0
|Karma
|1,88
|8
|1
|Katılım
|1,71
|31
|1
|Kıymetli Madenler
|2,14
|15
|0
|OKS Katılım
|0,91
|23
|1
|OKS Standart
|1,15
|10
|0
|Para Piyasası
|0,92
|13
|0
|Standart
|1,31
|13
|0
|Yaşam Döngüsü/Hedef Fon
|1,18
|3
|0
Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu, yüzde 14,69 ile Deniz Portföy CC Hisse Senedi Serbest Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.
Türkiye Hayat ve Emeklilik AŞ Turkcell Grubu Çalışanlarına Yönelik Pera 1 Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu da yüzde 5,17'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar
|Fon Adı
|Fon Fiyatı
|Getiri (%)
|DENİZ PORTFÖY CC HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|377,781982
|14,69
|QNB FİNANS PORTFÖY SADİL SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
|24,622419
|13,35
|HEDEF PORTFÖY TURKUAZ SERBEST (TL) FON
|11,034664
|10,89
|DENİZ PORTFÖY MSL SERBEST ÖZEL FON
|1,201477
|9,46
|HEDEF PORTFÖY ADA HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|43,734268
|8,79
|İSTANBUL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON )
|5,264156
|8,39
|İSTANBUL PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON
|17,671911
|8,11
|İSTANBUL PORTFÖY ONBİRİNCİ SERBEST (TL) FON
|2,38285
|7,73
|İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST FON
|47,44458
|7,65
|İSTANBUL PORTFÖY GMS HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|2,208948
|7,42
|Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar
|Fon Adı
|Fon Fiyatı
|Getiri (%)
|TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TURKCELL GRUBU ÇALIŞANLARINA YÖNELİK PERA 1 DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,123426
|5,17
|BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,218306
|4,34
|KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,021937
|4,15
|HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,708325
|4,08
|BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. OKS DİNAMİK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,139332
|3,94
|AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|1,332236
|3,92
|AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,273457
|3,90
|ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BIST TEMETTÜ ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,27949
|3,86
|TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,214727
|3,81
|QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|1,233353
|3,78
Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu, yüzde 10,83 ile Aura Portföy Emtia Serbest Fon oldu. Metlife Emeklilik ve Hayat AŞ Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 1,39'luk düşüşle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:
|Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler
|Fon Adı
|Fon Fiyatı
|Getiri (%)
|AURA PORTFÖY EMTİA SERBEST FON
|0,960199
|-10,83
|İSTANBUL PORTFÖY GSB SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
|14,089764
|-8,78
|A1 PORTFÖY DOKUZUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|0,227357
|-7,28
|AK PORTFÖY ALTERNATİF ENERJİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU
|0,205052
|-4,06
|YAPI KREDİ PORTFÖY TEMİZ ENERJİ DEĞİŞKEN FONU
|2,266494
|-3,76
|QİNVEST PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|1,762277
|-3,65
|NEO PORTFÖY YASEMİN SERBEST FON
|2,883183
|-3,47
|HEDEF PORTFÖY İDEAL HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|4,607771
|-3,24
|GARANTİ PORTFÖY TEMİZ ENERJİ DEĞİŞKEN FON
|2,721688
|-3,11
|DENİZ PORTFÖY NECLA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
|46,473284
|-2,98
|Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler
|Fon Adı
|Fon Fiyatı
|Getiri (%)
|METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,07835
|-1,39
|METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,047805
|-0,18
|GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,026075
|0,00
|METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS ATAK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,095102
|0,15
|ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,403054
|0,24
|BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,087246
|0,34
|NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,173952
|0,35
|ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,467739
|0,35
|ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,665651
|0,39
|BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş.BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,141589
|0,40
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