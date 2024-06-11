Borsa yatırımcıları dikkat! Takas tarihleri değişecek: Bu işlemler için yarın son

YARINA DİKKAT! TATİL ÖNCESİ MUTLAKA HALLEDİN

Kurban Bayramı tatili öncesinde nakde geçmek isteyen borsa yatırımcılarının işlemlerini yarın yapmaları gerekiyor.

Borsa İstanbul Pay Piyasalarında işlemlerin takası "T+2"de, yani işlemin gerçekleştiği günden iki işlem günü sonrası çalıştığı için yarın gerçekleştirilen bir hisse senedi işleminin tahsilat ve ödemesi cuma günü yapılacak.