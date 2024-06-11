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Borsa yatırımcıları dikkat! Takas tarihleri değişecek: Bu işlemler için yarın son

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 11.06.2024 Güncelleme Tarihi: 11.06.2024
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Borsa yatırımcıları dikkat! Takas tarihleri değişecek: Bu işlemler için yarın son

Borsa İstanbul yatırımcılarını yakından ilgilendiren işleme dair kullanıcılara bir uyarı geldi. Kurban Bayramı öncesi hisselerini nakde çevirmek isteyen yatırımcıların tatil nedeniyle işlemlerini yarın yapması gerekiyor. İşte detaylar...

Kurban Bayramı tatili nedeniyle Borsa İstanbul'daki işlemlerin takas tarihleri değişecek. Buna göre, Borsa İstanbul'da, perşembe günü yapılan işlemlerin takası 20 Haziran Perşembe günü gerçekleştirilecek.

YARINA DİKKAT! TATİL ÖNCESİ MUTLAKA HALLEDİN

Kurban Bayramı tatili öncesinde nakde geçmek isteyen borsa yatırımcılarının işlemlerini yarın yapmaları gerekiyor.

Borsa İstanbul Pay Piyasalarında işlemlerin takası "T+2"de, yani işlemin gerçekleştiği günden iki işlem günü sonrası çalıştığı için yarın gerçekleştirilen bir hisse senedi işleminin tahsilat ve ödemesi cuma günü yapılacak.

1 HAFTA SONRAYA KALACAK

Perşembe günü işlem yapan yatırımcının tahsilat ve ödemeleri ise 7 gün sonraya, 20 Haziran Perşembe gününe kalacak. Bu hafta cuma günü işlem yapan yatırımcılar da söz konusu işlemlerin nakit gerçekleşmesi için 21 Haziran Cuma gününü bekleyecek.

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