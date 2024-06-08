Çin'den ithal edilen tüm otomobillere yüzde 40 ek vergi kararı! Ticaret Bakanlığı tüm detayları duyurdu...
Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre 7 Temmuz 2024'ten itibaren Çin'den ithal edilen tüm araçlara uygulanan vergi yüzde 40 seviyesine çıkacak. Bu vergi, benzinli, dizel, hibrit ve elektrikli tüm araçları kapsıyor. İşte detaylar...
İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulamasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gezete'de yayımlandı. Bakanlıktan yapılan açıklamada da düzenlemenin ayrıntıları kamuoyuyla paylaşıldı.
YURT İÇİ YATIRIMIA ÖZENDİRME AMACI
Buna göre, ithalat rejimi kararı ve eklerinde taraf olunan uluslararası anlaşmalar, tüketici güvenliği, kamu sağlığının ve yerli üretimin pazar payının korunması, yurt içine yatırımların özendirilmesi ve cari açığın düşürülmesi amaçları doğrultusunda gerekli düzenlemeler ilgili kurumlarla istişare içinde yapılıyor.
EK VERGİ GETİRİLDİ
Bu kapsamda, Avrupa Birliği üyesi ve Serbest Ticaret Anlaşması imzalanan ülkeler haricindeki ülkelerden gerçekleştirilen bazı eşyaların ithalatında gümrük vergisi ile beraber ilave gümrük vergisi (İGV) uygulanıyor. Tatbik edilen İGV'ler ekonomik ve ticari hayattaki gelişmeler ve sektörel ihtiyaçlar dikkate alınarak güncelleniyor.
ÇİN MENŞELİ ARAÇLARA YÜZDE 40 EK VERGİ
Söz konusu gelişmeler ışığında yerli üretimin iç pazardaki düşen payının yükseltilmesi ve korunmasını teminen, dış ticaret dengesine ilişkin gelişmeler ile cari açık hedefler dikkate alınarak, aynı zamanda yurt içinde yatırım ve üretimi teşvik amacıyla, 8703 Gümrük Tarife Pozisyonu altında sınıflandırılan konvansiyonel (içten yanmalı) ve hibrit binek otomobillerin Çin menşeli olanlarının ithalatında 'İthalat değerinin yüzde 40'ı veya 7 bin dolar/adetin yüksek olanı uygulanır.' şeklinde ilave gümrük vergisi uygulanması kararlaştırıldı.
30 GÜN SONRA BAŞLIYOR
Bakanlık, yerli üretim, istihdam, dış ticaret ve cari işlemler dengesi hedeflerine ulaşılması amaçları doğrultusunda, ithalat politikalarını etkin şekilde düzenlemeye ve uygulamaya devam edecek.
Değişiklik 30 gün sonra yürürlüğe girecek.
RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
Resmi Gazete'te yayınlanan yeni karara göre, 7 Temmuz 2024'ten itibaren yürürlüğe girecek yeni düzenlemeyle, Çin'den ithal edilen tüm araçlara yüzde 40 ek vergi getirilecek. Ek gümrük vergisi; yüzde 40 ek vergi ile 7.000 dolar/adet seçeneklerinden yüksek olanı seçilerek uygulanacak.
Uygulanan yüzde 40 ilave gümrük vergisi, tüm yakıt türlerindeki araçlar için geçerli olacak. Yüzde 40'lık vergi, daha önce sadece elektrikli otomobillere uygulanıyordu.
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