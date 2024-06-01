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Malatya’da “kırmızı elmas’ hasadı başladı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.06.2024
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Malatya’da “kırmızı elmas’ hasadı başladı

Malatya’nın Kale ilçesinde üretilen ’kırmızı elmas’ olarak bilinen çilek hasadı başladı. Yılda 7 kez toplanan yediveren cinsi çilekler tarlada 50 ila 70 liradan alıcı buluyor.

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