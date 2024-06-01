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Edirne’de arpa hasadı başladı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.06.2024 Güncelleme Tarihi: 01.06.2024
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Edirne’de arpa hasadı başladı

Edirne’nin Keşan ilçesinde ilk arpa hasadı başladı. Keşan Ziraat Odası Başkanı Hasan Şen, Mayıs ayı başında meydana gelen dolu yağışından etkilenen yerlerde yüzde 60 oranında verim kayıpları yaşanacağını söyledi.

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