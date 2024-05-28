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Son dakika | Bakan Şimşek sevindiren gelişmeyi duyurdu: CDS puanları son 4 yılın en düşük seviyesinde

Giriş Tarihi: 28.05.2024 Güncelleme Tarihi: 28.05.2024
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Son dakika | Bakan Şimşek sevindiren gelişmeyi duyurdu: CDS puanları son 4 yılın en düşük seviyesinde

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Risk primimizi gösteren CDS son 4 yılın en düşük seviyesinde. Son bir yılda risk primindeki iyileşme gelişmekte olan ülkelerde ortalama 50 baz puan iken ülkemizde 400 baz puanın üzerinde gerçekleşti" dedi.

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