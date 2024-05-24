Borsadan haftalık kapanış rekoru! Tüm zamanların en yükseği

EN ÇOK KAZANDIRAN VE KAYBETTİREN

Bankacılık endeksi yüzde 0,48, holding endeksi yüzde 1,66 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,52 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 2,62 ile inşaat oldu.

TL MEVDUAT PAYI YÜKSELDİ

Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, "Son verilerimize göre Türk lirası bazlı mevduatın payı Ağustos 2023'teki en düşük seviyesi olan yüzde 31'den yüzde 45'e yükseldi." dedi.