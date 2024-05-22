Kirada yüzde 25 zam sınırı kalkıyor! 2 Temmuz’da hayatımızda neler değişecek? İşte dikkat çeken ayrıntılar

2. SINIRIN KALKMASI 'EV SAHİBİ İSTEDİĞİ ZAMMI YAPAR' ANLAMINA GELİR Mİ?

Zam sınırının kalkması, oranı ev sahibinin belirleyeceği anlamına gelmez. Kiralar yeni dönemde, tıpkı geçmişte olduğu gibi TÜFE 12 ay ortalamasına göre belirlenecek. Örneğin TÜİK'in son açıkladığı oran yüzde 59.64, yani yasal oranın iki katından fazla... Temmuz ayında da açıklanacak güncel rakam takip edilecek ve 'en çok' bu oranda artışa gidilecek.

Kiracı ve ev sahiplerinin bilmesi gereken önemli bir detay da şu: Yüzde 25 sınırı 1 Temmuz dahil uygulanacak. Yani sözleşmesini 1 Temmuz'da yenileyenler yasalara göre bir yıl daha yüzde 25 zamlı kira öderken, 2 Temmuz'da yenileyenler enflasyon ortalamasını baz alacak.