20 Mayıs 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Ticaret Bakanlığından 97 projeye 20 milyon 585 bin TL hibe

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.05.2024
ABONE OL
Ticaret Bakanlığından 97 projeye 20 milyon 585 bin TL hibe

Ticaret Bakanlığı, KOOP-DES kapsamında başvuru yapan 97 projeye 20 milyon 585 bin 53 lira hibe desteği sağlanacağını açıkladı. Projelerin toplam tutarının ise 26 milyon 642 bin 147 lira olacağı bildirildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör