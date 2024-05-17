Teknoloji devinden işçi kıyımı: Toshiba 4 bin personelini işine son verecek

'HAYATTA KALMASI İÇİN GEREKLİ'

Toshiba Üst Yöneticisi (CEO) Şimada Taro, "acı veren bir karar" şeklinde nitelediği işten çıkarmalara yönelik "Toshiba'nın, bir 100 yıl daha hayatta kalması için bu gerekli." dedi. "Güçlü bir sorumluluk duygusu hissettiğini" kaydeden Şimada, reformlar vasıtasıyla firmanın "halkın ihtiyaç duyduğu bir işletmeye dönüşmesi" gerektiğini söyledi.