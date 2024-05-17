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Teknoloji devinden işçi kıyımı: Toshiba 4 bin personelini işine son verecek

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 17.05.2024
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Teknoloji devinden işçi kıyımı: Toshiba 4 bin personelini işine son verecek

Japonya merkezli elektronik üreticisi Toshiba aldığı karar ile personel sayısında düşüşe geçecek. Şirket ülke içinde çalışan sayısının yüzde 6'sına denk gelen 4 bin personelini işten çıkaracağını 'acı veren bir karar' şeklinde nitelendirerek duyurdu. Üst yönetici Şimada Taro, bu durumun nedenine ilişkin "Toshiba'nın, bir 100 yıl daha hayatta kalması için bu gerekli." dedi.

Toshiba'nın açıklamasına göre, son dönemde kaydedilen finansal kayıplar nedeniyle firma yeniden yapılanmaya giderek personel sayısını düşürecek. Buna göre, firma kasım ayına kadar ülke içinde 4 bin personelini işten çıkaracak. İşten çıkarılacaklar, ülke içindeki toplam personel sayısının yüzde 6'sına denk geliyor.

'HAYATTA KALMASI İÇİN GEREKLİ'

Toshiba Üst Yöneticisi (CEO) Şimada Taro, "acı veren bir karar" şeklinde nitelediği işten çıkarmalara yönelik "Toshiba'nın, bir 100 yıl daha hayatta kalması için bu gerekli." dedi. "Güçlü bir sorumluluk duygusu hissettiğini" kaydeden Şimada, reformlar vasıtasıyla firmanın "halkın ihtiyaç duyduğu bir işletmeye dönüşmesi" gerektiğini söyledi.

GEREKSİZ OPERASYONLARI AZALTMA HEDEFİ

Şirketi tekrar büyüme yoluna koymayı hedeflediklerini kaydeden Şimada, "Toshiba'nın en iyi versiyonunu hayata geçirebilmeye yüzde 100 hazırlandıklarını" dile getirdi. Öz kaynaklarını altyapı, enerji ve dijitalleşme gibi büyüme alanlarına odaklayacak Toshiba, yan kuruluşları entegre ederek gereksiz operasyonları azaltmayı planlıyor.

Japon elektronik üreticisi Nisan 2023-Mart 2024 dönemini kapsayan 2023 mali yılında 74,8 milyar yen (481 milyon dolar) net zarar kaydettiğini duyurmuştu.

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