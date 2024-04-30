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Simit fiyat tarifesi için yeni karar! Bakanlığın onayı zorunlu hale getirildi

Aslı Bilger Kutludağ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.04.2024
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Simit fiyat tarifesi için yeni karar! Bakanlığın onayı zorunlu hale getirildi

Son dakika haberine göre Simit fiyat tarifesinde Ticaret Bakanlığı'nın onayı zorunlu hale getirildi.

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