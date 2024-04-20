Milyonlara temmuzda enflasyon zammı! Emekli ve memurun yüzü gülecek! Kök maaş ve en düşük maaş değişiyor

EN AZ 39 BİN 439 TL MAAŞ

Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre halen 32 bin 860 lira olan en düşük memur maaşı artış yüzde 20.02 çıkarsa 39 bin 439 liraya çıkacak. Bu tahmine göre öğretmen (1/4) maaşı 39 bin 781 liradan 47 bin 745 liraya, polis memuru (8/1) maaşı 44 bin 292 liradan 53 bin 159 liraya, hemşire (5/1) maaşı 40 bin 179 liradan 28 bin 222 liraya, mühendis (1/4) maaşı 50 bin 869 liradan 61 bin 52 liraya yükselecek.