Milyonlara temmuzda enflasyon zammı! Emekli ve memurun yüzü gülecek! Kök maaş ve en düşük maaş değişiyor
Milyonlarca memur ve emekli temmuz ayında yapılacak zam oranını merakla beklerken, Merkez Bankası tarafından yapılan Piyasa Katılımcıları Anketi'nden zam oranıyla ilgili ilk ipucu geldi. Buna göre temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zammın yüzde 25'i, memur ve memur emeklilerine yapılacak zammın ise yüzde 20'yi geçmesi bekleniyor. İşte detaylar...
2024'e yüzde 49.25 zam ile başlayan memurlar ve emekliler, temmuzda maaşlara yansıyacak yılın ikinci artışını merakla bekliyor. Temmuzda tüm maaşlar artacak.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına ilk 6 aylık enflasyon oranı yansıtılacak. Memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 10 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 15'i aşan kısmı üzerinden fark alacak.
TÜİK verilerine göre enflasyon Ocak'ta yüzde 6.70, Şubat'ta yüzde 4.53, Mart'ta yüzde 3.16 olarak gerçekleşti. Böylece ilk 3 aylık enflasyon yüzde 15.06 çıkarken, zam oranları için geriye 3 veri kaldı. Bu veriler için ipucu da Merkez Bankası'nın dün açıklanan Piyasa Katılımcıları Anketi'nden geldi. Ekonomistlerle gerçekleştirilen ankette enflasyon tahmini Nisan ayı için yüzde 3.25, Mayıs için yüzde 3, Haziran ayı için yüzde 2.54 oldu.
EN AZ 39 BİN 439 TL MAAŞ
Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre halen 32 bin 860 lira olan en düşük memur maaşı artış yüzde 20.02 çıkarsa 39 bin 439 liraya çıkacak. Bu tahmine göre öğretmen (1/4) maaşı 39 bin 781 liradan 47 bin 745 liraya, polis memuru (8/1) maaşı 44 bin 292 liradan 53 bin 159 liraya, hemşire (5/1) maaşı 40 bin 179 liradan 28 bin 222 liraya, mühendis (1/4) maaşı 50 bin 869 liradan 61 bin 52 liraya yükselecek.
Halen 14 bin 741 lira olan en düşük memur emeklisi aylığı da tahminler gerçekleşirse 17 bin 692 liraya yükselecek. Memurların ve memur emeklilerinin maaşına yansıtılacak enflasyon farkı ve zam oranı 3 Temmuz'da Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak verilerle kesinleşecek.
ANKETTEN NE ÇIKTI?
Bu tahminler gerçekleşirse bu yılın ilk 6 aylık dönemindeki enflasyon yüzde 25.48'i bulacak. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon zammının oranı da yüzde 25.48 çıkacak.
Bu tahmin, memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı ve dolayısıyla Temmuz artışı için de ipucunu veriyor. İlk 6 aylık TÜFE yüzde 25.48 olarak gerçekleşirse, memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 9.11'e ulaşacak. Yüzde 10'luk temmuz zammı da bu fark ile yüzde 20.02'ye yükselecek.
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