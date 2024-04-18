Bireysel kredi notu nasıl yükseltilir? Milyonları ilgilendiriyor! İşte kredi notunu artırmanın püf noktaları
Son dönemde kredi faiz oranlarının artmasıyla birlikte bireysel kredi notları büyük önem kazandı. Bazı bankalar bireysel kredi notuna göre uygun faizli kredi kampanyaları yaparken, vatandaşlar da bireysel kredi notunun nasıl artırılabileceği ile ilgili araştırmalar yapıyor. İşte bireysel kredi notunu artırma yöntemleri...
Faizlerdeki yükselişe rağmen, tüketicinin ihtiyaç kredisine ilgisi devam ediyor. Kredi almak isteyenlerin kredi durumlarını, ödeme alışkanlıklarını ve krediyle alakalı bilgileri kapsayan Findeks Kredi Notu, kredi çekerken çok büyük bir önem taşıyor. Kredi notunuz iyiyse daha düşük faiz oranlarıyla kredi çekmeniz mümkün olabilir.
Kredi notunuzu yüksek tutmak için finansal ödemelerinize, kredi kartı ekstresi ve mevcutta kullandığınız kredi varsa onların son ödeme tarihlerine dikkat edin. Kredi kartı limitinizi makul seviyede tutun. Özellikle kredi kartı ödemelerinizde asgari ödeme yerine tüm borcu ödemeye özen gösterin. Faturalarınızı düzenli şekilde ödeyin. İşte kredi notunu artırmanın püf noktaları...
BORÇLARI ÖDEYİN
Öncelikle mevcut kredi ve kredi kartı borçları ödenmeli. Ödenen borçlar kredi notunun yükselmesini sağlar. Kredi ve kredi kartı ödemeleri zamanında ödendiğinde kredi notunu olumlu yönde etkiler. Kredi notunuzu yükseltmek için maaşınıza göre limiti yeterli bir kredi kartı kullanabilirsiniz. Kredi kartı limitinizin kredi notunuzun üzerinde büyük etkisi bulunur. Limitlerinizi düzenli şekilde ödeme yapabileceğiniz seviyede tutun.
YAPILANDIRMA YAPIN
Sabah'ın haberine göre ödeyemediğiniz için idari takibe düşen borçlarınızı yasal takibe girmeden önce yapılandırmak için bankanızla görüşerek bir ödeme planı üzerinde anlaşma sağlayabilirsiniz. Geciken ödemelerinizin idari takibe düşmemesi için bir an önce kapatmanız kredi skorunuzun düşmesini ve kredi başvurunuzun olumsuz sonuçlanmasını engeller.
ASGARİ DEĞİL TAMAMI
Kredi skorunuzun kısa sürede daha çok artmasını istiyorsanız her ay tüm borcunuzu ödemeniz daha iyi olacak. Kredi skorunuz yüksek olsa bile kredi veya kredi kartı başvurularınız reddedilebilir. Bunun sonucunda halihazırda yüksek olan kredi skorunuz düşebilir. Bu durumun en büyük nedenlerinden biri borçlarınızın aylık gelirinizden fazla olması. Böyle bir sebepten dolayı kredi skorunuzun düşmemesi için borçluluk oranınızı gelirinizle dengelemelisiniz. Bu sayede hem kredi notunuz düşmeyecek hem de geliriniz arttığı ilk anda bankaların size sunacağı fırsatlardan yararlanabilirsiniz.
FATURALARA DİKKAT
Çoğu insan elektrik, su, doğalgaz ve internet faturasını ya da cep telefonu hatlarının üzerine alınan paket veya cihazların aylık ödemelerinin kredi veya kredi kartı başvurularını etkilemeyeceğini düşünüyor. Ancak geç yapılan ya da hiç yapılmamış fatura ödemeleri de kredi skorunuzu etkiliyor. Bankalar kredi veya kredi kartı başvurusu yapan kişilerin borçsuz olmasını istiyor. Bazen kullanılmayan hesapların ödemeleri unutulabiliyor. Yani kapattırmayı unuttuğunuz banka hesapları ya da kredi kartlarınızın aidatları bile kredi skorunuzu düşürür ve bu da kullanmak istediğiniz kredileri, kredi kartlarını kullanmanıza engel olabiliyor.
SIK SIK KREDİ ÇEKMEYİN
Bir bankadan herhangi bir krediye başvuru yaptığınız zaman kredi çıkmayabilir. Böyle bir durumla karşılaştığınızda hemen başka bankalara yönelmeyin. Çünkü reddedilen her kredi sizin kredi skorunuzu düşürecek etkiye sahip. Kredi notunu yükseltmek isteyenlerin en çok başvurduğu yollardan biri de kredi kartı ödemelerini düzene sokmak.
Ancak mevcutta bir kredi kartınız yoksa ve şu an için adınıza kredi kartı onaylanmıyorsa blokeli bir kredi kartı çıkarmayı deneyebilirsiniz. Bunun için öncelikli olarak bir bankadan mevduat hesabı açtırın. Banka bu mevduatınıza bir bloke koyarak bunun karşılığında size hesapta bulundurduğunuz tutarın yarısı ile tamamını aşmayacak limitli bir kredi kartı verir. Bu şekilde sahip olduğunuz kartınıza düzenli ödemeler yaptığınız takdirde kredi notunuz da düzenli olarak artacak.
NOTUMU NASIL ÖĞRENİRİM?
Kredi notunuzu Findeks üzerinden yapacağınız sorgulama ile öğrenebilirsiniz. Findeks üzerinden yapılan kredi notu sorgulamaları ücrete tabi olmakta.
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