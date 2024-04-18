Bireysel kredi notu nasıl yükseltilir? Milyonları ilgilendiriyor! İşte kredi notunu artırmanın püf noktaları





ASGARİ DEĞİL TAMAMI

Kredi skorunuzun kısa sürede daha çok artmasını istiyorsanız her ay tüm borcunuzu ödemeniz daha iyi olacak. Kredi skorunuz yüksek olsa bile kredi veya kredi kartı başvurularınız reddedilebilir. Bunun sonucunda halihazırda yüksek olan kredi skorunuz düşebilir. Bu durumun en büyük nedenlerinden biri borçlarınızın aylık gelirinizden fazla olması. Böyle bir sebepten dolayı kredi skorunuzun düşmemesi için borçluluk oranınızı gelirinizle dengelemelisiniz. Bu sayede hem kredi notunuz düşmeyecek hem de geliriniz arttığı ilk anda bankaların size sunacağı fırsatlardan yararlanabilirsiniz.