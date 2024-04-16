Hedef 7 milyon! Alman turiste uçak yetişmiyor





ALMAN ŞİRKETLER DE UÇUŞTA

Yüksek talep Alman havayollarını da harekete geçirdi. Eurowings 25 noktadan Türkiye'ye uçacak. Şirket, Ege ve Akdeniz'in yanı sıra Samsun, Kayseri ve Adana gibi illere de uçuş planlıyor. Bir diğer Alman havayolu Condor da yaz sezonunda Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Leipzig/ Halle ve Münih'ten her gün Antalya'ya uçuşlar yapacak.



HAFTADA 45 UÇUŞ YAPACAK

Almanya'da kendi havayolu olan Mavi Gök Hava Yolları (MGA) ile turist getiren Anex Grup, Türkiye'yi Neckermann, Öger Tours, Bucher Reisen ve Anex Tour olmak üzere dört markayla pazarlıyor. 2023'te 650 bin Alman getiren şirket, bu yıl koltuk kapasitesini yüzde 20 artırarak, 780 bin turist hedefliyor. Almanya'nın 10 havalimanını Antalya'ya bağlayan Anex Tour, Düsseldorf, Hannover ve Nürnberg'den günlük uçuşlar olmak üzere, Antalya'ya yüksek sezonda haftada 45 uçuş yapacak.