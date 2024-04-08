Tüketicilerden ayıplı mal şikayeti! Telefonları susmadı

İlk çeyrekteki başvurular değerlendirildiğinde, tüketicilerin en çok ayıplı mal ve hizmetler konusunda şikayette bulunması dikkati çekti. Bu dönemde gelen başvuruların yüzde 45,6'sını (46 bin 696) bu konu başlığı oluşturdu. Tüketicilerin en çok şikayet ettiği ikinci konu, 19 bin 381 (yüzde 18,9) ile mesafeli sözleşmeler oldu.