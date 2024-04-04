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Ticaret Bakanı Ömer Bolat açıkladı: Mart ayında ihracatımız 22 milyar 578 milyon dolar olarak gerçekleşti

Giriş Tarihi: 04.04.2024 Güncelleme Tarihi: 04.04.2024
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat açıkladı: Mart ayında ihracatımız 22 milyar 578 milyon dolar olarak gerçekleşti

Son dakika haberine göre Ticaret Bakanı Ömer Bolat "2024 yılı Mart ayında ihracatımız 22 milyar 578 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir" ifadelerini kullandı.

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