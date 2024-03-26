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Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası arasında 500 milyon euroluk imza! Deprem bölgesine büyük destek

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 26.03.2024 Güncelleme Tarihi: 26.03.2024
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Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası arasında 500 milyon euroluk imza! Deprem bölgesine büyük destek

Son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası arasında deprem bölgesine 500 milyon avro finansman desteği sağlanmasına ilişkin mutabakat zaptı imzalandı.

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