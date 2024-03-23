Turizm sektöründe 3’lü bayram! Rezervasyon patlaması başladı





ÇİNLİLER ATAĞA GEÇTİ

Turizmde de yeni rekorlar gelmeye devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın dün açıkladığı verilere göre, ilk iki ayda gelen turist sayısı 2023'e göre yüzde 12 artışla 4 milyon 341 bin 606 oldu. Şubatta ise Türkiye'yi 2 milyon 294 bin 579 yabancı ziyaret etti. Bir önceki yıla göre artış oranı yüzde 22.68 oldu. Avrupa ülkelerinden gelen talep 2023'e göre artış trendini sürdürdü. İki ayda Almanya'dan gelen turist sayısı yüzde 14.80, İtalya'dan yüzde 30.46, İngiltere'den yüzde 27.92 artarken, tüm Avrupa'dan gelen turist sayısı yüzde 20 yükseldi. Aynı dönemde Çin'den gelen turist sayısı geçen yıla göre yüzde 171, Japon turist sayısı da yüzde 90 artış gösterdi. Türkiye'nin ana pazarları arasında yer alan Rusya'dan gelen turist sayısı ise iki aylık dönemde yüzde 14.55 geriledi.