Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! İşte tahminler! Açıklama öncesi dolar ve altın piyasasında son durum ne?
Piyasaların merakla beklediği faiz kararı bugün açıklanacak. Kritik toplantı Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında bugün toplanacak ve karar saat 14.00'te duyurulacak. Peki Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak? Faiz kararı öncesi dolar ve altın piyasalarında son durum ne? İşte detaylar...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında bugün toplanacak. Piyasaların merakla beklediği faiz kararı saat 14.00'te açıklanacak.
FAİZ KARARI SABİT TUTULMUŞTU
Kurul, 22 Şubat'ta gerçekleştirdiği toplantıda, faiz oranının yüzde 45 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermişti.
POLİTİKA FAİZİ CARİ AY SONU BEKLENTİSİ YÜZDE 45
Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 70 katılımcıyla gerçekleştirdiği mart ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, politika faizine ilişkin cari ay sonuna yönelik beklenti yüzde 45, 3 ay sonrası için ise yüzde 46,85 oldu.
12 ay sonrası için politika faizi beklentisi de yüzde 36,62'den yüzde 36,96'ya çıktı.
ABD DE FAİZİ SABİT TUTTU
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.
Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi. Açıklamada, son göstergelerin ekonomik aktivitenin sağlam bir hızla genişlediğine işaret ettiği anlatıldı.
İstihdam kazanımlarının güçlü ve işsizlik oranının düşük kalmaya devam ettiği aktarılan açıklamada, enflasyonun ise geçen yıl boyunca düştüğü ancak yüksek kalmayı sürdürdüğü kaydedildi.
Açıklamada, maksimum istihdam ve uzun vadede yüzde 2 oranında enflasyon oranına ulaşılmasının hedeflendiği belirtilerek, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) istihdam ve enflasyon hedeflerine ulaşmaya yönelik risklerinin daha iyi bir dengeye doğru ilerlediği görüşünde olduğu ifade edildi.
Ekonomik görünümün belirsiz olduğuna ve enflasyon risklerine karşı son derece dikkatli olunmaya devam edildiğine işaret edilen açıklamada, federal fon oranı hedef aralığının yüzde 5,25-5,50 aralığında tutulmasına karar verildiği bildirildi.
ART ARDA 5 TOPLANTIDA FAİZ ORANINDA DEĞİŞİKLİĞE GİDİLMEDİ
ABD'de yüksek enflasyon karşısında 2022'de varlık alım operasyonunu tamamlayarak faiz artışlarına başlayan Fed, Mart 2022'den bu yana 11 faiz artırımı gerçekleştirmiş ve faiz oranını toplam 525 baz puan artırmıştı.
Bankanın politika faizi, söz konusu artışlarla 2001'den bu yana en yüksek seviye olan yüzde 5,25-5,50 aralığına çıkmıştı.
Son kararıyla Fed, politika faizini art arda 5 toplantıda değiştirmeyerek mevcut aralıkta sabit bıraktı. Banka, politika faizinde en son Temmuz 2023'te 25 baz puanlık artışa gitmişti.
ABD'de enflasyon, Haziran 2022'de yıllık bazda yüzde 9 ile 1981'den itibaren en yüksek seviyeyi görmesinin ardından son olarak şubat ayında yıllık bazda yüzde 3,2 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti.
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