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Yurt dışı üretici fiyat endeksi şubatta yıllık yüzde 62,38 arttı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 20.03.2024
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Yurt dışı üretici fiyat endeksi şubatta yıllık yüzde 62,38 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Şubat ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) verisini açıkladı. Buna göre, YD-ÜFE Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,38 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 7,06 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 62,38 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 52,96 artış gösterdi.

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