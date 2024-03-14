JP Morgan’dan altın fiyatıyla ilgili flaş tahmin! Yıl sonuna kadar o bandı aşacak | Gram altın ne kadar olacak?

GRAM ALTIN DA YATAY

Uluslararası piyasalarda komisyonsuz gram altın da ons altına paralel olarak yatay seyirde. Gram altın 2241 liradan açılış gerçekleştirdi. En düşük 2237 lira, en yüksek de 2251 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 2243 liradan işlem görüyor.