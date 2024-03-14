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JP Morgan'dan altın fiyatıyla ilgili flaş tahmin! Yıl sonuna kadar o bandı aşacak | Gram altın ne kadar olacak?

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 14.03.2024 Güncelleme Tarihi: 14.03.2024
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JP Morgan’dan altın fiyatıyla ilgili flaş tahmin! Yıl sonuna kadar o bandı aşacak | Gram altın ne kadar olacak?

Son dönemde rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları yükselişini sürdürürken, ABD'li JP Morgan'dan flaş bir tahmin geldi. Ons altının yıl sonuna kadar 2500 doları aşabileceği belirtildi. Bu tahmin gerçekleşirse, gram altının 3000-3500 TL bandı arasına oturması bekleniyor.

Altına olan talep hızla artıyor. JP Morgan Küresel Emria Araştırma Başkanı Natasha Kaneva'ya göre ons altın bu yıl 2500 doları aşabilir. Kaneva "2.500 doların bir olasılık olduğuna inanıyoruz. Çünkü piyasa aşırı heyecanlanma eğiliminde" dedi.

FED'İN FAİZ İNDİRİMİNE İHTİYAÇ VAR
Kaneva, ons altının 2500 dolara ulaşması için ABD'nin istihdam ve enflasyon verisinin iyileşmesi gerektiğini vurguladı.

ONS ALTIN YATAY SEYREDİYOR
Ons altın güne 2174 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2171 dolar, en yüksek de 2177 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2171 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN DA YATAY
Uluslararası piyasalarda komisyonsuz gram altın da ons altına paralel olarak yatay seyirde. Gram altın 2241 liradan açılış gerçekleştirdi. En düşük 2237 lira, en yüksek de 2251 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 2243 liradan işlem görüyor.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da gram altın 2409 liradan alınırken 2429 liradan satılıyor.

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