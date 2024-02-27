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Son dakika | "Kredi kartlarına taksit kaldırılıyor" iddiası! Bakan Şimşek'ten yalanlama: İtibar etmeyin

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 27.02.2024 Güncelleme Tarihi: 27.02.2024
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Son dakika | Kredi kartlarına taksit kaldırılıyor iddiası! Bakan Şimşek’ten yalanlama: İtibar etmeyin

Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan "Kredi kartına taksit kaldırıldı." iddialarına yönelik Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı haberler dolaşıma sokulmaktadır. Orta Vadeli Programımızda uygulayacağımız politikaları net bir şekilde ortaya koyduk. Kurala dayalı ve öngörülebilir politikalarımız seçim sonrası dönemde de aynen devam edecektir. Bu çerçevede vatandaşlarımızdan istirham ediyorum; lütfen bizden duymadığınız hiçbir habere itibar etmeyiniz" dedi.

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