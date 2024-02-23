Detaylar netleşti! Eksik primi olana can suyu olacak! SSK, Bağ-Kur, EYT herkes çembere dahil! Kısmi 3600 ve 5400 günle erken emeklilik
Uzun yıllar boyunca iş hayatında aktif olarak çalışan milyonlarca kişi, emeklilik dönemine gelerek dinlenme ve yaşamın tadını çıkarma arzusunu taşır. Ancak, emeklilik için gereken şartlar her birey için aynı olmayabilir. Prim gün sayısı ve yaş faktörü gibi kriterler, emeklilik sürecinin ne zaman başlayacağını belirlerken, bu süreç herkes için farklılık gösterebilir. Bazı çalışanlar için erken emeklilik fırsatları bulunurken, diğerleri için ise emeklilik için daha uzun bir süreç ve daha fazla çaba gerekebilir.
Türkiye'de emeklilik hakkı, belirli bir prim günü ve sigortalılık süresi gibi koşulların yanı sıra yaş ve sağlık durumu gibi faktörlere de bağlıdır. Emeklilik için gerekli olan prim günü ve sigortalılık süresi, kişinin çalışma geçmişi ve sigorta prim ödemeleriyle ilgilidir. Buna ek olarak, belirli bir yaşa ve sağlık durumuna gelmek de emeklilik için önemli bir faktördür. Türkiye'de erken emeklilik imkanları ve şartları, kişinin sigorta başlangıç tarihine, prim ödeme süresine, yaşına ve çalışma koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
Erken Emeklilik İmkanları ve Şartları:
3600 Günden Emeklilik:
Sigorta başlangıç tarihi 09.09.1999 ve öncesine ait olan 4A, 4B ve 4C kapsamındaki sigorta kollarında çalışanlar, 3600 prim günü ödemesi yaparak ve 15 yıllık sigortalılık süresini tamamlayarak erken emekli olabilirler.
Yaş Haddinden Emeklilik:
Sigorta giriş tarihine ve belirlenen prim günü doldurma tarihine göre belirlenen yaşlar, yaş haddinden emeklilik için belirleyici olmaktadır.
Kadın Çalışanlar:
👵4 Mayıs 2002- 23 Mayıs 2005 arası sigorta girişi: 52 yaşında emekli olabilirler.
👵24 Mayıs 2005- 23 Mayıs 2008 arası sigorta girişi: 54 yaşında emekli olabilirler.
👵24 Mayıs 2008- 23 Mayıs 2011 arası sigorta girişi: 56 yaşında emekli olabilirler.
👵24 Mayıs 2011 sonrası sigorta girişi: 58 yaşında emekli olabilirler.
Erkek Çalışanlar:
👴24 Mayıs 2002- 23 Mayıs 2005 arası sigorta girişi: 56 yaşında emekli olabilirler.
👴24 Mayıs 2005- 23 Mayıs 2008 arası sigorta girişi: 57 yaşında emekli olabilirler.
👴24 Mayıs 2008- 23 Mayıs 2011 arası sigorta girişi: 58 yaşında emekli olabilirler.
👴24 Mayıs 2011- 23 Mayıs 2014 arası sigorta girişi: 59 yaşında emekli olabilirler.
👴24 Mayıs 2014 sonrası sigorta girişi: 60 yaşında emekli olabilirler.
Borçlanma İmkanı:
Kadın çalışanlar, çocukları üzerinden prim kazanma imkanına sahip olup, her bir çocuk için 2160 gün (6 yıl) borçlanma hakkına sahiptirler. Bu sayede anneler, erken emeklilik hakkı elde edebilirler.
Askerlik Borçlanması:
Erkek çalışanlar için askerlik süreleri, sigorta giriş tarihini geriye çekebilir ve emeklilik yaşını düşürebilir.
Kısmi Emeklilik:
3600 gün prim ve 15 yıllık sigortalılık süresini dolduranlar, belirli yaş şartlarını sağladıklarında kısmi emeklilik hakkına sahiptirler.
Malulen Emeklilik:
İş yapma gücünü en az %60 kaybedenler, sağlık raporu alarak malulen emekli olabilirler. Bu durumda en az 1800 gün prim ödemesi gerekmektedir.
Yıpranma Payı:
Ağır işlerde çalışanlar, belirli koşulları sağladıklarında emeklilik yaşında indirim ve ek gün kazanabilirler.
Bakıma Muhtaç Çocukların Annesi:
Başkasının bakımına muhtaç derecede engelli çocuğu bulunan anneler, primlerinin dörtte birinin toplam primlere eklenmesiyle emeklilik hakkını erken elde edebilirler.
Erken emeklilik hakkı ve şartları, sigortalıların yaş, prim günü ve sigortalılık süresi gibi faktörleri dikkate alarak kişisel olarak değerlendirmeleri gereken bir konudur.
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- Detaylar netleşti! Eksik primi olana can suyu olacak! SSK, Bağ-Kur, EYT herkes çembere dahil! Kısmi 3600 ve 5400 günle erken emeklilik
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