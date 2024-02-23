Detaylar netleşti! Eksik primi olana can suyu olacak! SSK, Bağ-Kur, EYT herkes çembere dahil! Kısmi 3600 ve 5400 günle erken emeklilik

Türkiye'de emeklilik hakkı, belirli bir prim günü ve sigortalılık süresi gibi koşulların yanı sıra yaş ve sağlık durumu gibi faktörlere de bağlıdır. Emeklilik için gerekli olan prim günü ve sigortalılık süresi, kişinin çalışma geçmişi ve sigorta prim ödemeleriyle ilgilidir. Buna ek olarak, belirli bir yaşa ve sağlık durumuna gelmek de emeklilik için önemli bir faktördür. Türkiye'de erken emeklilik imkanları ve şartları, kişinin sigorta başlangıç tarihine, prim ödeme süresine, yaşına ve çalışma koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Erken Emeklilik İmkanları ve Şartları: