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Bakan Mehmet Şimşek'ten seçim sonrası dönemle ilgili spekülasyonlara yanıt: Hedeflerimiz doğrultusunda devam edeceğiz

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 22.02.2024
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Bakan Mehmet Şimşek’ten seçim sonrası dönemle ilgili spekülasyonlara yanıt: Hedeflerimiz doğrultusunda devam edeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, seçim sonrası ekonomi politikası ile ilgili yapılan spekülasyonlarla ilgili "Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü desteğiyle uyguladığımız politikalar, seçim sonrasında da hedeflerimiz doğrultusunda devam edecek." ifadelerini kullandı.

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