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Tüketici kredilere düzenleme mi geliyor? Finansal İstikrar Komitesi Mehmet Şimşek başkanlığında toplandı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 09.02.2024 Güncelleme Tarihi: 09.02.2024
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Tüketici kredilere düzenleme mi geliyor? Finansal İstikrar Komitesi Mehmet Şimşek başkanlığında toplandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Finansal İstikrar Komitesi, Bakan Mehmet Şimşek başkanlığında toplandı. Toplantıda, tüketici kredileri başta olmak üzere kredilerdeki son dönem gelişmeler ile bu gelişmelerin finansal istikrara etkileri ele alındı, uygulanabilecek tedbirler tartışıldı" denildi.

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