30 Ocak 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Turkish Cargo'dan o alanda 3 yeni hizmet

Turkish Cargo'dan o alanda 3 yeni hizmet

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 30.01.2024
ABONE OL
Turkish Cargo’dan o alanda 3 yeni hizmet

Türk Hava Yolları'nın (THY) markası Turkish Cargo, ilaç ve sağlık taşımaları için esnek çözümler geliştirerek 3 yeni hizmeti devreye aldığını duyurdu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA