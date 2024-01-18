18 Ocak 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Dünyada sadece Türkiye'de bulunuyor! Altın yanında değersiz kalıyor! Tam 50 milyar dolarlık...

Dünyada sadece Türkiye'de bulunuyor! Altın yanında değersiz kalıyor! Tam 50 milyar dolarlık...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.01.2024 Güncelleme Tarihi: 18.01.2024
ABONE OL
Dünyada sadece Türkiye’de bulunuyor! Altın yanında değersiz kalıyor! Tam 50 milyar dolarlık...

Değerli madenler, günümüzde ekonomik sistemlerin temel taşları arasında yer alırken, altın ve gümüş bu kategoride öne çıkan önemli metallerdir. Ancak sadece Türkiye'de bulunan bir maden var ki 1 gramı adeta servet değerinde. Muğla'da bulunan bu maden dünya üzerinde ışığa göre renk değiştirebilen nadir taşlar arasında yer alıyor.

Değerli madenler, günümüz ekonomik sistemlerinde kritik bir role sahip olup, altın ve gümüş bu kategoride öne çıkan hayati metallerdir. Ancak, sadece Türkiye'ye özgü bir maden var ki, adeta bir servet değerinde olan bu madde Muğla'da çıkarılmaktadır.

TÜRKİYE'NİN DEĞERLİ ZENGİNLİĞİ

Türkiye'de çıkarılan diaspor madeni, son yıllarda giderek artan bir öneme sahip olmaktadır. Sadece Muğla'da bulunan bu nadir taş, dünya genelinde ışığa göre renk değiştirebilen ender taşlar arasında özel bir konuma sahiptir.

10 BİN KAT DEĞERLİ

Altın ve gümüşe kıyasla 10 bin kat daha değerli olduğu ifade edilen diasporun oluşumu yüz yılları bulmuştur. Bu özel taş, Türkiye'de çıkarıldığı yerlerde sadece ışığa göre renk değiştirme özelliğiyle değil, aynı zamanda ekonomik açıdan da dikkat çekmektedir.

50 MİLYAR DOLARLIK REZERVİ

Diaspor, Türkiye'de 50 milyar dolarlık rezervi bulunan bir süs taşı olarak ön plana çıkmaktadır. Bu değerli taşlardan üç farklı türü sadece Türkiye topraklarında mevcut olup, dünya genelinde yoğun talep görmektedir.

GÖZ KAMAŞTIRICI DİASPOR KRİSTALİ

Diaspor kristali, dokuz farklı renk geçişiyle göz kamaştırıcı bir özelliğe sahiptir ve pırlantaya alternatif olarak mücevher sektöründe kullanılmaktadır. Türk tasarımcı Pınar Öner'in bu özel taştan tasarladığı yüzük, ünlü isimlerden Alessandra Ambrosio tarafından kullanılmıştır.

SINIRLI İŞLENEBİLİRLİK: GRAM GRAM DEĞER

Ancak gram gram çıkarılan bu kristalin sadece yüzde ikisi işlenerek kullanılabilmektedir. Bu durum, diasporun diğer madenlerden ayrı bir değer ve özellik taşımasını sağlamaktadır.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA