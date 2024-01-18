Dünyada sadece Türkiye’de bulunuyor! Altın yanında değersiz kalıyor! Tam 50 milyar dolarlık...

Değerli madenler, günümüz ekonomik sistemlerinde kritik bir role sahip olup, altın ve gümüş bu kategoride öne çıkan hayati metallerdir. Ancak, sadece Türkiye'ye özgü bir maden var ki, adeta bir servet değerinde olan bu madde Muğla'da çıkarılmaktadır.

TÜRKİYE'NİN DEĞERLİ ZENGİNLİĞİ