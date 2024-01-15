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SGK girişi 6 aylık olana 8 maaşlık ek ödeme onaylandı! 30 gün içinde başvurmanız yeterli

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.01.2024 Güncelleme Tarihi: 15.01.2024
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SGK girişi 6 aylık olana 8 maaşlık ek ödeme onaylandı! 30 gün içinde başvurmanız yeterli

Ülkemizde iş hayatına dair yasal düzenlemeler, işverenlerin yanı sıra işçilere çeşitli güvenceler sunmaktadır. Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, ayrımcılık tazminatı, haklı fesih gibi pek çok hak işçileri koruma altına almaktadır. İşçi haklarının korunmasında önemli bir unsura sahip olan bir diğer yasal güvence de işten çıkartılan çalışanların işe geri dönme haklarıdır. Bu düzenleme, belirli şartlarda işten çıkarılan bir çalışanın, aynı işe geri dönme hakkını içermekte ve alternatif olarak tazminat alma imkanını sağlamaktadır.

İşten çıkartılan bireyler için önemli bir güvence, aynı işyerinde tekrar çalışma hakkıdır. Eğer yeni bir iş bulamazlarsa, 8 aya kadar tazminat talep etme hakları bulunmaktadır. Ancak, bu hakları kullanabilmek için işçilere sadece 1 aylık bir süre tanınmıştır, bu da sürecin hızlı ve dikkatli bir şekilde yönetilmesini gerektirir. Ülkemizdeki çalışma hayatıyla ilgili yasal düzenlemeler, işverenlerin yanı sıra işçilere de çeşitli güvenceler sunmaktadır.

Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi ve Haklar:

4857 sayılı İş Kanunu'nun 18. maddesine göre, işverenlerin belirsiz süreli iş sözleşmelerini feshetmeleri durumunda, işçilere sağlanan haklar belirli kriterlere tabidir. Öncelikle, iş sözleşmesinin belirsiz süreli olması gerekmektedir, yani işçi sigortalı olarak çalışmalıdır. Belirli süreli iş sözleşmeleri iş güvencesi kapsamında değildir, ancak ardı ardına devam eden belirli süreli sözleşmeler belirsiz süreli sayılabilir.

İkinci şart ise işçinin aynı işyerinde en az 6 ay çalışmış olmasıdır, bu süre içerisinde deneme süresi de dahil edilir.

Üçüncü şart, işyerinde en az 30 işçinin çalışıyor olmasıdır; bu sayı, işverenin tüm işletmelerindeki toplam işçi sayısı olarak değerlendirilir.

İşe Geri Dönme Hakkı ve Hukuki Süreç:

İşveren, işten çıkartma işlemini yasal bir sebebe dayandırmak zorundadır. Kavga, kurallara uymama gibi nedenler geçerli gerekçeler olarak kabul edilmektedir. Ancak işverenin geçerli bir sebep olmaksızın işten çıkartma durumunda, işçi 4857 sayılı İş Kanunu'nun sağladığı haklardan yararlanabilir.

İşten çıkartılan işçi, işe geri dönme hakkını kullanabilmek için arabulucu başvurusu yapmalıdır. Arabuluculuk sürecinde anlaşma sağlanamazsa, işçi 2 hafta içinde iş mahkemesine dava açmalıdır. Mahkeme, işverenin işçiyi tekrar işe başlatmaması durumunda, boş geçen süre tazminatına ve işverenin tekrar işe alınmaması halinde bir tazminata hükmedebilir. Bu tazminat miktarı 8 aya kadar çıkabilir.

Kıdem Tazminatı Hesaplama:

Kıdem tazminatı ise işçinin son brüt maaşı üzerinden hesaplanır. İşçi, her yıl için 1 brüt maaş eklenerek, aylar ve günler dikkate alınarak kıdem tazminatına hak kazanır. Diğer ödemeler de brüt maaşa eklenir ve giydirilmiş ücret üzerinden tazminat hesaplaması yapılır. Damga vergisi kesintisi hariç, tazminat işçiye ödenir.

Bu haklardan yararlanmak için işçinin dikkatli bir şekilde süreleri takip etmesi ve gerekli başvuruları yapması önemlidir.

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