SGK girişi 6 aylık olana 8 maaşlık ek ödeme onaylandı! 30 gün içinde başvurmanız yeterli

İşten çıkartılan bireyler için önemli bir güvence, aynı işyerinde tekrar çalışma hakkıdır. Eğer yeni bir iş bulamazlarsa, 8 aya kadar tazminat talep etme hakları bulunmaktadır. Ancak, bu hakları kullanabilmek için işçilere sadece 1 aylık bir süre tanınmıştır, bu da sürecin hızlı ve dikkatli bir şekilde yönetilmesini gerektirir. Ülkemizdeki çalışma hayatıyla ilgili yasal düzenlemeler, işverenlerin yanı sıra işçilere de çeşitli güvenceler sunmaktadır.