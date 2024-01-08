08 Ocak 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Toplu ulaşım zammı son dakika! İstanbul'da toplu ulaşıma ne kadar zam geldi? Ocak 2024 zamlı Marmaray, otobüs, metro, servis ücretleri...

Toplu ulaşım zammı son dakika! İstanbul'da toplu ulaşıma ne kadar zam geldi? Ocak 2024 zamlı Marmaray, otobüs, metro, servis ücretleri...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.01.2024 Güncelleme Tarihi: 08.01.2024
ABONE OL
Toplu ulaşım zammı son dakika! İstanbul’da toplu ulaşıma ne kadar zam geldi? Ocak 2024 zamlı Marmaray, otobüs, metro, servis ücretleri...

"İstanbul'da toplu taşıma zammı geldi son dakika?" sorusunun cevabı araştırılmaya başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Ocak ayı toplantısında taksi ve servis ücretlerine yüzde 28,09, İBB'ye bağlı toplu taşıma araçlarına yüzde 18 zam teklifi oy çokluğuyla kabul edildi. İşte zamlı Marmaray, metro, servis, taksi ücretleri...

"İstanbul'da toplu taşıma zam mı geldi son dakika?" sorusunun cevabı araştırılmaya başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Ocak ayı toplantısında taksi ve servis ücretlerine yüzde 28,09, İBB'ye bağlı toplu taşıma araçlarına yüzde 18 zam teklifi oy çokluğuyla kabul edildi. İşte zamlı Marmaray, metro, otobüs, servis, taksi ücretleri...

İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMAYA ZAM MI GELDİ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Ocak ayı toplantısında taksi ve servis ücretlerine yüzde 28,09, İBB'ye bağlı toplu taşıma araçlarına yüzde 18 zam teklifi oy çokluğuyla kabul edildi.

İSTANBULKART BASIM ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Yeni zamlı tarifeye göre; tam elektronik bilet 15 TL'den 18.07 TL'ye çıktı, öğrenci bileti 8.62 TL oldu.

Marmaray tam parkur 33.20 TL'den 39.16 TL'ye çıktı.

Taksi indi-bindi ücreti 70 TL'den 90 TL'ye çıkarıldı. Taksi açılış ücreti 19.17 TL'den 24.55 TL'ye yükseldi.

Minibüs ücretleri mesafeye göre 15.50 TL ile 20 TL arasında değişecek.

Taksi indi-bindi ücreti 70 TL'den 90 TL'ye çıkarıldı. Taksi açılış ücreti 19.17 TL'den 24.55 TL'ye yükseldi.

Minibüs ücretleri mesafeye göre 15.50 TL ile 20 TL arasında değişecek.

TAM VE ÖĞRENCİ METROBÜS BİLET ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

Zam sonrası metrobüs biniş ücretleri de yüzde 18 oranında artış gösterdi.

Zamdan önceki en yüksek mesafe metrobüs ücreti tam bilete 22,26 TL, öğrenci kartına 7,32 TL şeklindeydi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA