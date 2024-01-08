Toplu ulaşım zammı son dakika! İstanbul'da toplu ulaşıma ne kadar zam geldi? Ocak 2024 zamlı Marmaray, otobüs, metro, servis ücretleri...
"İstanbul'da toplu taşıma zammı geldi son dakika?" sorusunun cevabı araştırılmaya başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Ocak ayı toplantısında taksi ve servis ücretlerine yüzde 28,09, İBB'ye bağlı toplu taşıma araçlarına yüzde 18 zam teklifi oy çokluğuyla kabul edildi. İşte zamlı Marmaray, metro, servis, taksi ücretleri...
"İstanbul'da toplu taşıma zam mı geldi son dakika?" sorusunun cevabı araştırılmaya başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Ocak ayı toplantısında taksi ve servis ücretlerine yüzde 28,09, İBB'ye bağlı toplu taşıma araçlarına yüzde 18 zam teklifi oy çokluğuyla kabul edildi. İşte zamlı Marmaray, metro, otobüs, servis, taksi ücretleri...
İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMAYA ZAM MI GELDİ?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Ocak ayı toplantısında taksi ve servis ücretlerine yüzde 28,09, İBB'ye bağlı toplu taşıma araçlarına yüzde 18 zam teklifi oy çokluğuyla kabul edildi.
İSTANBULKART BASIM ÜCRETİ NE KADAR OLDU?
Yeni zamlı tarifeye göre; tam elektronik bilet 15 TL'den 18.07 TL'ye çıktı, öğrenci bileti 8.62 TL oldu.
Marmaray tam parkur 33.20 TL'den 39.16 TL'ye çıktı.
Taksi indi-bindi ücreti 70 TL'den 90 TL'ye çıkarıldı. Taksi açılış ücreti 19.17 TL'den 24.55 TL'ye yükseldi.
Minibüs ücretleri mesafeye göre 15.50 TL ile 20 TL arasında değişecek.
Taksi indi-bindi ücreti 70 TL'den 90 TL'ye çıkarıldı. Taksi açılış ücreti 19.17 TL'den 24.55 TL'ye yükseldi.
Minibüs ücretleri mesafeye göre 15.50 TL ile 20 TL arasında değişecek.
TAM VE ÖĞRENCİ METROBÜS BİLET ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?
Zam sonrası metrobüs biniş ücretleri de yüzde 18 oranında artış gösterdi.
Zamdan önceki en yüksek mesafe metrobüs ücreti tam bilete 22,26 TL, öğrenci kartına 7,32 TL şeklindeydi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AK Parti Tekirdağ Saray, Şarköy Belediye Başkan adayı belli oldu mu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP-Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları listesi
- AK Parti Tekirdağ Marmaraereğlisi, Muratlı Hayrabolu Belediye Başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Tekirdağ AK Parti MHP-Cumhur İttifakı CHP İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları
- AK Parti Tekirdağ Kapaklı, Malkara Belediye Başkan adayı belli oldu mu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP-Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları listesi
- AK Parti Tekirdağ Çorlu, Ergene, Hayrabolu Belediye Başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Tekirdağ AK Parti MHP-Cumhur İttifakı CHP İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları
- AK Parti Tekirdağ Süleymanpaşa, Çerkezköy Belediye Başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Tekirdağ AK Parti MHP-Cumhur İttifakı CHP İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları
- Erden Timur bu işi biliyor! Yüzyılın transfer harekatı! Bir değil iki yıldıza kancayı taktı
- 228 yıllık tarihi mekanı duyan İstanbullular hemen rotayı çeviriyor! Kimse bilmiyordu, define avcıları…
- AK Parti Şanlıurfa Karaköprü, Haliliye Belediye Başkan adayı belli oldu mu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP-Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları listesi
- AK Parti Şanlıurfa Eyyübiye, Hilvan Belediye Başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Şanlıurfa AK Parti MHP-Cumhur İttifakı CHP İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları
- AK Parti Şanlıurfa Birecik, Bozova Belediye Başkan adayı belli oldu mu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP-Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları listesi
- AK Parti Şanlıurfa Ceylanpınar, Suruç Belediye Başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Şanlıurfa AK Parti MHP-Cumhur İttifakı CHP İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları
- Vapur seferleri iptal mi? 08 Ocak İstanbul Şehir Hatları-BUDO hangi seferler yok? Üsküdar, Adalar, Beşiktaş, Eminönü, Kadıköy...