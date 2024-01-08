Toplu ulaşım zammı son dakika! İstanbul’da toplu ulaşıma ne kadar zam geldi? Ocak 2024 zamlı Marmaray, otobüs, metro, servis ücretleri...

TAM VE ÖĞRENCİ METROBÜS BİLET ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

Zam sonrası metrobüs biniş ücretleri de yüzde 18 oranında artış gösterdi.

Zamdan önceki en yüksek mesafe metrobüs ücreti tam bilete 22,26 TL, öğrenci kartına 7,32 TL şeklindeydi.