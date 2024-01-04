Bedelli askerlik ücreti 2024 ne kadar, kaç TL oldu? MSB Bedelli askerlik sınıflandırma ne zaman açıklanacak?
"Bedelli askerlik ne kadar zamlandı 2024?" sorusunun cevabı araştırılmaya başladı. 2024 yılına girilmesiyle birlikte, bedelli askerlik ücretiyle ilgili meraklı bekleyiş sona erdi. Her yıl iki kez artan bedelli askerlik ücreti, bu yıl da TÜİK'in açıkladığı 6 aylık enflasyon oranına göre belirlendi. Peki, bedelli askerlik ücreti kaç TL oldu? İşte haberin detayları...
Her yıl iki kez artan bedelli askerlik ücreti için 2024 yılında zam oranı belli oldu. Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte bedelli askerlik ücreti güncellendi. Peki, yeni bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu? İşte zamlı rakam...
MEMUR ZAMMI 2024 NE KADAR OLDU?
TÜİK Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre 6 aylık enflasyon yüzde 37,57 olurken memur zam oranı da yüzde 49,25 olarak kayıtlara geçti.
BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU?
Yüzde 49,25'lik artış ile yeni bedelli askerlik parası 122 bin 351 liradan 182 bin 608 liraya yükseldi.
Ocak-Temmuz 2024 tarihlerini kapsayan zamlı tarifeyi yatıranlar bedelli askerlik yapabilecek.
BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MSB'den yapılan açıklamaya göre bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri ile temel askerlik eğitimini yapacakları birlikleri 2024 yılı Ocak ayında e-Devlet ve askerlik şubelerinden duyurulacak.
BEDELLİ ASKERLİK CELP DÖNEMİ
1. Bedelli askerlikten yararlandırılacak yükümlü sayısı Genelkurmay Başkanlığı ile koordine edilerek Milli Savunma Bakanlığınca tespit edilir. Bunların temel askerliklerini yapacakları birlikleri ile bu birliklerin kontenjanları Genelkurmay Başkanlığınca 31 Aralık tarihine kadar Milli Savunma Bakanlığına bildirilir.
2. İstekli sayısının bedelli askerlikten yararlandırılacak yükümlü sayısından fazla olması halinde yararlandırılacak olanlar Milli Savunma Bakanlığınca belirlenen tarihlerde sınıflandırma kurulunca kura çekimi ve sınıflandırma işlemleri bir sonraki yılın ocak ayı içerisinde belirlenir. İstekli sayısının bedelli askerlikten yararlandırılacak yükümlü sayısından az olması halinde kuraya tabi tutulmaksızın tüm istekliler bedelli askerlik hizmetinden yararlandırılır.
3. Yükümlülerin kuvvet komutanlıklarına tahsisi, sınıflandırılması ve temel askerlik eğitimini alacakları birlik komutanlıklarına dağıtımı, kuraya tabi tutma işlemleri sınıflandırma kurulunca yapılır.
a. Kendisinin tutukluluğu veya hükümlülüğü,
b. Kendisinin herhangi bir sağlık kurumu raporuyla belgelendirilmiş istirahat gerektiren hastalığı,
c. Eşi veya ikinci derece dahil kan/kayın hısımlarından birinin sağlık kurumu heyet raporuyla belgelendirilmiş hayati tehlike içinde olduklarını gösteren hastalığı,
ç. Sevkten önce veya sonraki on beş gün içinde eşinin veya ikinci derece dahil kan/kayın hısımlarının ölümü,
d. Sevkten önceki veya sonraki on beş gün içinde kendisi veya ikinci derece dahil kan/kayın hısımlarından birinin evlenmesi,
e. Sevkten önceki veya sonraki iki ay içerisinde çocuğunun doğması halleri hariç ertelemeleri yapılmaz.
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