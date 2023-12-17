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Son dakika | Engelli memur ataması müjdesi! Bakan Göktaş duyurdu: 2 bin 392 atama yapacağız

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 17.12.2023 Güncelleme Tarihi: 17.12.2023
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Son dakika | Engelli memur ataması müjdesi! Bakan Göktaş duyurdu: 2 bin 392 atama yapacağız

Son dakika haberi...Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş: Yeni yılla birlirkte 2 bin 392 engelli memur ataması gerçekleştireceğiz.

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