Turizmde rekor kıran Antalya’da sezon 12 aya yayıldı

Deniz, kum ve güneşin yanı sıra kültür, spor ve kongre başta olmak üzere birçok turizm dalında ön plana çıkan Antalya, en fazla turistin ağırlandığı 2019 yılı rakamlarını geride bıraktı. Rusya, Almanya, İngiltere, Polonya, Hollanda, Kazakistan, Romanya ve Çekya ağırlıklı olmak üzere 100'ün üzerinde ülkeden misafir çeken kent, sezonun uzadığı bir dönem yaşadı.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, AA muhabirine, Kovid-19 salgınından sonra Türkiye'nin ve Antalya'nın çok daha hızlı toparlanma sürecine girdiğini söyledi.

Bu yılki rakamların turizmcileri ve turizmden beslenen diğer sektörleri sevindirdiğini belirten Şahin, "Aralıkta gelen turistlerle Antalya, zirve yılı olan 2019'u yakaladı ve geçti. Tahmin ediyorum yıl sonu itibarıyla 2019'u yüzde 5'lik bir oranla geçmiş olacağız. Bu da tüm zamanların rekoru demek. Uçakla gelen turisti esas alıyoruz, bu da yaklaşık 15,5 milyon ama başka şekilde gelenlerle 'bu yıl 20 milyon turisti ağırladık' diyebiliriz." bilgisini verdi.