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AVPGY HALKA ARZ TARİHİ 2023: Avrupakent GYO halka arz hangi bankalarda, kaç lot verir? Hisse fiyatı, talep toplama işlemi...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.12.2023
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AVPGY HALKA ARZ TARİHİ 2023: Avrupakent GYO halka arz hangi bankalarda, kaç lot verir? Hisse fiyatı, talep toplama işlemi...

"Avrupakent GYO halka arz hangi bankalarda, kaç lot verir, eşit mi, oransal mı?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Türkiye'nin önde gelen gayrimenkul yatırım ortaklıklarından biri olan Avrupakent GYO'nun halka arz tarihi belli oldu. Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başvurusu onaylandı ve talep toplama süreci başladı. İşte haberin detayları...

Avrupakent GYO, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan halka arz sürecine adım atıyor. Avrupakent GYO'nun halka arz büyüklüğü, şirketin tamamının satışıyla birlikte yaklaşık 5,5 milyar TL olarak belirlendi. Peki, Avrupakent GYO halka arz ne zaman, hangi bankalarda, kaç lot verir?

AVRUPAKENT GYO HALKA ARZ TALEP TOPLAMA TARİHLERİ

Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. halka arzında 3 gün boyunca talep toplanacak. 13 Aralık itibarıyla alınmaya başlanan talepler 15 Aralık itibarıyla son bulacak.

Talep işlemlerinin bitmesiyle birlikte şirket AVPGY borsa kodu ile işlem görecek.

AVRUPAKENT GYO HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA?

Halka arz tarihi: 13-14-15 Aralık 2023

Dağıtım Yöntemi: Eşit Dağıtım

Pay: 100,000,000

Hisse Fiyatı: 55,08 TL

Bist Kodu: AVPGY

Halka Arz Büyüklüğü: 5,5 Milyar TL

Yıldız Pazar'da işlem görecek Avrupakent Gayrimenkul halka arz yüzde 25 halka açıklık oranı ile dikkat çekiyor. Şirketin aracı kurumu ise Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olacak.

AVRUPAKENT GYO KAÇ LOT VERİR?

DAĞITILACAK PAY MİKTARI (OLASI)

- 2.1 Milyon katılım ~ 38 Lot (2093 TL).

- 2.5 Milyon katılım ~ 32 Lot (1762 TL).

- 2.9 Milyon katılım ~ 27 Lot (1487 TL).

- 3.3 Milyon katılım ~ 24 Lot (1321 TL).

- 3.7 Milyon katılım ~ 22 Lot (1211 TL).

- 4.1 Milyon katılım ~ 20 Lot (1101 TL).

- 4.5 Milyon katılım ~ 18 Lot (991 TL).

- 4.9 Milyon katılım ~ 16 Lot (881 TL).

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