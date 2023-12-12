AVPGY HALKA ARZ TARİHİ 2023: Avrupakent GYO halka arz hangi bankalarda, kaç lot verir? Hisse fiyatı, talep toplama işlemi...

Avrupakent GYO, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan halka arz sürecine adım atıyor. Avrupakent GYO'nun halka arz büyüklüğü, şirketin tamamının satışıyla birlikte yaklaşık 5,5 milyar TL olarak belirlendi. Peki, Avrupakent GYO halka arz ne zaman, hangi bankalarda, kaç lot verir?