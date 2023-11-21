Araç sahipleri dikkat! Ek MTV ödeme son tarih ne zaman? e-Devlet: Ek MTV nereden ödenir?

Bu artış, TÜİK'in enflasyon verilerine dayanarak belirlenen yeniden değerleme oranlarına ek olarak devlete karşı ödenmesi gereken vergi borçlarına uygulanacak. Yapılandırılmamış ve son ödeme tarihi geçmiş tüm borçlarda geçerli olacak olan bu oran, özellikle trafik cezaları, pasaport ve ehliyet ücretleri gibi birçok kamu borcunu kapsayacak şekilde belirlendi.