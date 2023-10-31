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Son dakika: 12. Kalkınma Planı TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 31.10.2023 Güncelleme Tarihi: 31.10.2023
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Son dakika: 12. Kalkınma Planı TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

Son dakika... 2024-2028 dönemini kapsayan 12. Kalkınma Planı TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

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