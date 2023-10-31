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ÇAYKUR çay paraları hesaplara yattı mı, ne zaman yatacak? Ekim 2023 çay destekleme ödemeleri başladı!

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.10.2023 Güncelleme Tarihi: 31.10.2023
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ÇAYKUR çay paraları hesaplara yattı mı, ne zaman yatacak? Ekim 2023 çay destekleme ödemeleri başladı!

"ÇAYKUR yaş çay paraları yattı mı 2023?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, konuya ilişkin son dakika açıklamasında bulunarak, 1 milyar 763 milyon liranın çay üreticilerinin ödemelerinin hesaplarına yatırılacağını söyledi. İşte ÇAYKUR çay ödemeleri hakkında detaylar...

Çaykur çay destekleme ödemeleri, Türkiye'deki çay üreticileri için önemli bir konudur. Bu ödemeler, çay üreticilerine tarım alanında destek sağlamak amacıyla yapılır. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen bu destekleme ödemeleri, çay üretiminin sürdürülebilirliği ve çay üreticilerinin gelirlerini artırmayı hedefler.

ÇAY ÖDEMELERİ BAŞLADI!

Çay üreticilerinin paraları yarın hesaplarına geçecek. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1 milyar 763 milyon liranın çay üreticilerinin hesaplarına yatırılacağını açıkladı.

Bakan Yumaklı "ÇAYKUR aracılığıyla, 157 bin ton yaş çay alımı karşılığı 1 milyar 763 milyon TL ödemeyi çay üreticilerimizin hesaplarına 31 Ekim Salı (bugün) günü aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" dedi.

ÇAY ÖDEMESİ NE ZAMAN?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılacak olan Çaykur yaş çay ödemeleri, 31 Ekim (bugün) itibarıyla hesaplara geçecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu yıl için destek ödemesiyle birlikte yaş çay alım fiyatının kilo başına yüzde 64 artarak, 11 lira 30 kuruşa çıkacağını aktarmıştı.

Bu kapsamda çaylarını toplayan çiftçiler, ÇAYKUR'a teslim için hazırlıklarını tamamladı.

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