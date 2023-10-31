Borsa İstanbul’da endeks günü düşüşle kapattı | 31 Ekim 2023 BIST 100 endeksi kapanış

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,72 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 5,42 ile sigorta oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın açıklayacağı para politikası kararları öncesinde karışık seyrin sürdüğünü belirtti.