Fahiş kiraya dijital fren! Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programında çözüm adımı

KONUT PROJELERİ HIZLANACAK

Kira ve konut fiyatlarındaki gelişmeler dikkate alınarak konut arzı hızla artırılacak. Depremin oluşturduğu konut stokundaki kayıpların telafisine yönelik yeni sosyal konut projeleri geliştirilecek, dar gelirli vatandaşların konuta erişimi kolaylaştırılacak. Sosyal Konut Projesi kapsamında 100 bin konut tamamlanacak. Kamunun uygun koşullarda sağladığı konut kredileri ilk kez konut edinimini destekleyecek, dar ve orta gelirli vatandaşlar için uygun fiyat aralığında olacak şekilde yeni başlayan projelere yönlendirilecek.

Kamunun uygun koşullarda sağladığı konut kredileri, ilk konut edinimini destekleyecek, dar ve orta gelirli vatandaşlar için belirli standartlarda ve uygun fiyat aralığında olacak şekilde yeni başlayan projelere yönlendirilecek. Belirli bir sayının üstünde konut sahipliğine yönelik kredi kısıtlaması gibi uygulamalar hayata geçirilecek. Birden fazla konut sahibi olanların konut kredilerine erişimini sınırlayıcı kredi değer oranını azaltan ve kredi risk ağırlıklarını yükselten kararların etkileri takip edilerek ilave önlemler alınacak. Konut ve iş yeri kiraları ile ikinci el araçların satışına ilişkin idari kayıt eksikliklerinin giderilmesi sağlanacak. Dijital kayıt sistemleri kurularak konut, iş yeri kiraları ve ikinci el araç satışları gibi işlemlerin dijital ortamda kaydedilmesi sağlanacak. Veri toplama ve analiz süreçlerinin standardizasyonu ile verilerin karşılaştırılabilir ve tutarlı olması sağlanarak doğru ve etkili politika kararlarının alınmasına katkıda bulunulacak.