Son dakika: Emeklilere 5 bin TL’lik ikramiyede SON DAKİKA gelişmesi | Emeklilik ikramiyesi kimlere ne zaman ödenecek?

BAKAN IŞIKHAN'DAN EMEKLİLERE 5 BİN LİRA ÖDENMESİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilere 5 bin lira ödenmesini de içeren kanun teklifinin, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşmasına ilişkin, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emeklilerimizi desteklemeye, yanlarında olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.





Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:



"Emekli olup fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimiz hariç olmak üzere tüm emeklilerimize 5 bin lira ödeme verilmesini öngören yasa maddesi, Meclis Genel Kurulunda kabul edildi. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emeklilerimizi desteklemeye, yanlarında olmaya devam edeceğiz. Kıymetli emeklilerimize hayırlı, uğurlu olsun."