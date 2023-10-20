VERA KONSEPT HALKA ARZ SONUÇLARI! (VRGYO) Vera Konsept ne zaman işlem görecek? Halka arz takvimi Ekim 2023!

VERA KONSEPT HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin halka arz başvurusu SPK tarafından onaylandı.

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket'in mevcut 15 milyon TL olan sermayesinin 205 milyon TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşan 55 milyon TL pay halka arza konu edilecek.

1 TL nominal değerli paylar 15,78 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.