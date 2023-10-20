VERA KONSEPT HALKA ARZ SONUÇLARI! (VRGYO) Vera Konsept ne zaman işlem görecek? Halka arz takvimi Ekim 2023!
"Vera Konsept ne zaman işlem görecek?" sorusunun cevabı yatırımcılar tarafından sorgulanıyor. Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), halka arz için talep toplama işlemleri bugun sona eriyor. VRGYO BİST koduyla işlem görecek olan bu hissenin halka arzı, 55 milyon TL nominal değere sahip paylarının halka arz edilmesiyle gerçekleşiyor. Peki, Vera Konsept GYO'nun halka arzı kaç lot verir ve halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak?
"Vera Konsept halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), halka arz için talep toplama işlemleri bugun sona eriyor. VRGYO BİST koduyla işlem görecek olan bu hissenin halka arzı, 55 milyon TL nominal değere sahip paylarının halka arz edilmesiyle gerçekleşiyor. Peki, Vera Konsept GYO'nun halka arzı kaç lot verir? İşte, cevabı...
VERA KONSEPT HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?
Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin halka arz başvurusu SPK tarafından onaylandı.
SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket'in mevcut 15 milyon TL olan sermayesinin 205 milyon TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşan 55 milyon TL pay halka arza konu edilecek.
1 TL nominal değerli paylar 15,78 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.
VERA KONSEPT GYO HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Vera Konsept GYO halka arz sonuçları henüz açıklanmadı.
VERA KONSEPT GYO HALKA ARZ NE ZAMAN BİTİYOR?
Vera Konsept GYO halka arz için talep toplama işlemleri 18 Ekim 2023 Çarşamba günü itibarıyla başladı. Süreç 20 Ekim tarihinde sona erecek.
VERA KONSEPT GYO HİSSE KODU NEDİR?
Vera Konsept GYO hisse kodu VRGYO'dur.
VERA KONSEPT HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?
Vera Konsept GYO halka arz talep toplama tarihleri 18-19-20 Ekim olarak açıklandı. Vera Konsept GYO halka arz, katılım endeksine uygundur.
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- VERA KONSEPT HALKA ARZ SONUÇLARI! (VRGYO) Vera Konsept ne zaman işlem görecek? Halka arz takvimi Ekim 2023!
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