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Avrupa’nın en yoğun havalimanı: İstanbul! 1435 uçuşla ilk sırada

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 12.10.2023
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Avrupa’nın en yoğun havalimanı: İstanbul! 1435 uçuşla ilk sırada

Türkiye’nin dünyaya açılan en büyük kapılarından biri olan İstanbul Havalimanı 2-8 Ekim'de günlük ortalama bin 435 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

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