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20 yılda Türkiye'ye 250 milyar dolar yatırım! Avrupa başı çekti

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 06.10.2023 Güncelleme Tarihi: 06.10.2023
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20 yılda Türkiye’ye 250 milyar dolar yatırım! Avrupa başı çekti

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Türkiye'nin 2003'ten bu yana 20 yıllık süreçte 250 milyar doların üzerinde yatırım çektiğini söyledi. Dağlıoğlu, bu yatırımın yüzde 68'ine Avrupa ülkelerinin kaynaklık ettiğini söyledi.

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